Meedhuizen zit nog vol vragen over de versterking Een bomvolle zaal in Meedhuizen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord) (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Inwoners van Meedhuizen zijn er niet gerust op dat de mogelijke versterking in hun dorp vlekkeloos verloopt. De dorpelingen hebben tal van vragen over hoe het proces straks in zijn werk gaat.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Afgelopen week werd na berichtgeving van RTV Noord duidelijk dat Meedhuizen nadrukkelijk voorkomt in de plannen voor het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Dat gegeven viel de inwoners rauw op hun dak. Vraag en antwoord Donderdagavond praatte burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl zijn inwoners bij. Zo goed en zo kwaad als het kan, want Beukema heeft ook niet op alle vragen een antwoord. Dat geldt net zo goed voor de Nationaal Coördinator Groningen en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Maar de Midhoesters hebben wel vragen. Ze willen in een volgepakt dorpshuis onder meer weten of ze door kunnen met hun verbouwing, wat de aanstaande operatie doet met de waarde van hun woning en of publieke gebouwen ook geïnspecteerd gaan worden. Burgemeester Gerard Beukema zit met dat laatste ook in z'n maag. 'Dit dorpshuis zit niet in het inspectieprogramma. Het woonhuis bij een boerenbedrijf wel, maar het bedrijfsgebouw niet. Dat is voor inwoners te zot voor woorden en moet goed geregeld worden.' Slappe grond Midhoesters hebben wel uitleg gekregen hoe het kan dat Meedhuizen ineens naar voren komt in de versterkingsplannen. Volgens medewerkers van het SodM heeft dat onder meer te maken met het verschuiven van de bevingsdreiging richting het zuidelijke deel van het gasveld in combinatie met de slappe ondergrond rondom het dorp. Na de jaarwisseling Vanaf januari start het inspectieprogramma in Meedhuizen. Dan volgen ook meer bewonersbijeenkomsten. De huizen met het hoogste risico krijgen de prioriteit bij de inspecties. Lees ook: - NCG presenteert plan van aanpak: 'Mogelijk ruim 11.000 woningen versterken'

