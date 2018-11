Buren door brand getroffen bedrijf Winschoten maken de schade op

Ondernemers van bedrijven die naast het door brand verwoeste vleesbedrijf aan de Papierbaan in Winschoten liggen, maken in de loop van de dag de schade op.

'De verzekering komt vanmorgen langs om te kijken of we ook schade hebben. We hebben in elk geval vervuiling. Auto's die onder het roet zitten, de ruiten van het pand ook. En we hebben ook wat geur in auto's', zegt Bernie Oosterhuis van autobedrijf Jansingh.

Loods leeggehaald

Bij verhuisbedrijf Nobbe komt de brandweer de muur van een loods inspecteren. 'Het is een dubbele wand, de brandweer wil er in kijken om te zien of er schade is', zegt directeur Jan Nobbe.

De loods werd donderdagmiddag op last van de brandweer leeggehaald, voor het geval de brand zou overslaan.

'We werden gebeld door de buurman, dat er brand was', zegt Nobbe. 'In eerste instantie leek het mee te vallen, maar de brandweer schaalde heel hoog op. Toen kregen we de melding een stuk loods leeg te maken, want ze moesten er bij.'

Jan Nobbe , directeur naastgelegen verhuisbedrijf (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



'Daar zit je wel even mee in de kop'

In de loods staan houten opslagcontainers die zo'n duizend kilo wegen. 'We hebben er 150 naar buiten gezet, zodat de brandweer erbij kon voor het geval het mis ging. De bloeddruk was wel wat verhoogd. Er staan zo'n 180 inboedels opgeslagen. Daar zit je wel even mee in de kop. Een aantal mensen belde ook: hoe zit het met mijn spullen?'

'We hebben een paar heftrucks geleend van de buren en met duivel en geweld de boel naar buiten gezet. Vannacht hebben we de helft ongeveer elders geplaatst en een paar teruggezet. Eén hoek is nog leeg, want daar wil de brandweer vanochtend nog gaan kijken.'

Via het dak van de verhuizer is er geblust. 'Ze stonden er met een man of zeven, acht op. Dus dat zal niet best meer zijn.'

De geur van rook

In het autobedrijf van Oosterhuis hangt bovendien nog een rookgeur. 'Als we de deuren vandaag eens flink tegen elkaar open zetten, zijn we dat snel kwijt.'



Het was toch wel heftig Bendert van Alteren - Ontdekker brand

Ontdekker van de brand

De brand werd donderdag ontdekt door twee medewerkers van het bedrijf EP De Treffer, die een broodje gingen halen.

'Opeens zagen wij zwarte rook bij het dak vandaan komen', zegt Bendert van Alteren, een van de twee. 'En ook bij de ramen, dat leek ons niet goed. We hebben meteen 112 gebeld, toen kwamen er ook al twee medewerkers het pand uit gerend.'

'Het was toch wel heftig. We hebben mensen bij ons opgevangen, waaronder de eigenaar. En je ziet wat het met die mensen doet.'



Bendert van Alteren (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Siegert Hulskers staat vrijdagochtend te kijken. Hij helpt mee in de worstenmakerij, waar de brand uitbrak. 'Dit doet zeer.'

De vleesfabriek in Scheemda heeft ruimte beschikbaar gesteld, zodat daar de worsten gemaakt kunnen worden.

