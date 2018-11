Overheid moet waarde woningen bevingsgebied garanderen, vindt de PvdA

Een deel van het geld uit het Nationaal Programma Groningen zou ingezet kunnen worden als waarborgfonds voor huizenkopers in het aardbevingsgebied. Dat voorstel doet de PvdA in de Tweede Kamer.

Die sprak donderdagavond over de opzet en uitvoering van het Nationaal Programma, waar 1,15 miljard euro voor is uitgetrokken. Dat geld gaat naar economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving.

Zorgen

'Veel mensen in Groningen hebben zorgen of ze hun huis wel kwijt kunnen als ze het willen verkopen of kopen. Ik wil een garantieregeling van de overheid, dat je altijd het geld er voor weerkrijgt als je het later verkoopt', zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 'Natuurlijk wel een beetje gecorrigeerd naar hoe het met de huizenprijzen in Nederland gaat.'

'Het is bedoeld om de regio weer toekomstperspectief te geven. Om banen te creëren en ervoor te zorgen dat de dorpen niet leeglopen. Die moeten leefbaar blijven, zodat mensen er ook willen blijven wonen.'

Nog geen meerderheid

Dinsdag dient Nijboer in de Tweede Kamer een motie over het onderwerp in.

'Het is nog een hele kunst om dit bij de coalitie voor elkaar te krijgen. Er zijn al wel wat pilotprojecten, met het opkopen van enkele tientallen huizen. Daar praten we volgende week ook weer over verder in de Kamer. Maar ik wil dat het voor iedereen geldt. Dat kan met een garantiefonds. Er is nog geen meerderheid, maar ik ga er mijn best voor doen.'

Lees ook:

- NCG presenteert plan van aanpak: 'Mogelijk ruim 11.000 woningen versterken'

- 'Co-financiering Nationaal Programma vergt miljoenen van gemeenten die ze niet hebben'