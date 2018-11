Deel dit artikel:













Overval op supermarkt in Delfzijl; verdachte aangehouden Politie voor de overvallen supermarkt (Foto: De Vries Media)

Een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is vrijdagmorgen overvallen. Bij het station van Delfzijl is ongeveer een half uur later één verdachte aangehouden.

Twee gemaskerde mannen bedreigden het personeel en vertrokken rennend. Volgens de politie gebruikten ze 'een wapen of iets wat daar sterk op leek' bij de overval. Bij de zoektocht door de politie is onder meer een helikopter ingezet. Ook de marechaussee helpt mee. Signalement Volgens de politie hebben de twee overvallers een donker getinte huidskleur en droegen ze beiden een bivakmuts en een sjaal.