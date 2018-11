Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overval op supermarkt in Delfzijl; vier verdachten aangehouden (update) De politie doet huiszoekingen (Foto: De Vries Media)

Een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is vrijdagmorgen rond kwart over acht overvallen. Bij het station van Delfzijl is ongeveer een half uur later één verdachte aangehouden. Rond tien uur werden nog drie personen aangehouden.

Het drietal werd aangehouden in een woning aangehouden, na huiszoekingen. De politie ging aanvankelijk uit van twee overvallers. 'Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er wel eens meer mensen bij betrokken konden zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die op de uitkijk hebben gestaan, of een andere rol hebben gespeeld', zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer. Wapen De overvallers bedreigden het personeel en vertrokken rennend. Volgens de politie gebruikten ze 'een wapen of iets wat daar sterk op leek' bij de overval. Bij de zoektocht door de politie is onder meer een helikopter ingezet. Ook de marechaussee helpt mee. 'We hebben gelijk fors ingezet', zegt Van der Meer. 'Meerdere getuigden meldden zich ook dat ze iets verdachts hadden gezien. Zo zijn we eerst uitgekomen bij het station en later bij die woning.' Signalement Volgens de politie hebben de overvallers een donker getinte huidskleur en droegen ze beiden een bivakmuts en een sjaal. Dit bericht is aangevuld met een reactie van de politie