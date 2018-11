Schaatser Bosker wint goud bij de ploegenachtervolging

Schaatser Marcel Bosker heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Tomakomai goud gepakt. Samen met Patrick Roest en Douwe de Vries was hij de snelste bij de ploegenachtervolging.

Het drietal was ruim een seconde sneller dan nummer twee Noorwegen. Japan werd derde.

Chris Huizinga

Vorige week was de Nederlandse ploeg in Obihiro, eveneens in Japan, nog tweede achter Rusland. Toen deed Chris Huizinga nog mee. Hij werd nu vervangen door Roest.

Huizinga plaatste zich eerder op de dag wel voor de finale van de mass-start.