Verkiezingsuitslag: Deze vier kandidaten kregen geen enkele stem

Vier kandidaat-raadsleden zijn op nul stemmen blijven steken bij de herindelingsverkiezingen deze week. Dat blijkt uit de definitieve uitslag in de gemeentes Het Hogeland, Westerkwartier en Groningen.

Geen buurman, familielid of vriend dus die een stem op je heeft uitgebracht. En je hebt ook geen rood vakje bij jezelf ingekleurd, zoveel is duidelijk.

Ingrid Visser - Plek 26 bij CDA Westerkwartier

Roderik van den Bos - Plek 24 bij D66 Groningen

Henk Vels - Plek 33 bij Gemeentebelangen Het Hogeland

Roel Bulthuis - Plek 20 bij Christenunie Het Hogeland

'Dit was de bedoeling'

Roderik van den Bos van de D66 in Groningen had de uitslag nog niet gehoord, maar is tevreden met nul stemmen. 'Dat was ook de bedoeling, want ik wilde helemaal niet in de raad.'

'Ik heb tegen iedereen gezegd: stem op de lijsttrekker, dat heb ik zelf ook gedaan', legt Van den Bos uit. 'Blijkbaar heeft iedereen naar me geluisterd. Daar ben ik dus wel tevreden over.'

'Stem niet op mij'

Volgens lijsttrekker Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen Het Hogeland is het aantal stemmen op zijn nummer 33 Henk Vels wel te verklaren.

'Hij heeft tegen iedereen, ook tegen zijn kinderen, gezegd: stem strategisch en niet op mij, maar op de eerste vrouw op de lijst. Hij is een oppervrijwilliger, een werkpaard, maar hij wil zelf niet zo in de spotlight staan.'

