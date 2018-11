FC Groningen houdt vast aan vertrouwde elftal

FC Groningen speelt zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord met de inmiddels vertrouwde basiself, die ook de vorige drie competitieduels speelde. Jannik Pohl en Michael Breij ontbreken in de selectie.

Het duo is geblesseerd. Ahmad Mendes Moreira was ziek deze week en is een twijfelgeval.

Door de interlandbreak lag de competitie twee weken stil. Voor die onderbreking won FC Groningen twee keer op een rij, van Excelsior en Heerenveen. De internationals van de FC keerden woensdag terug.

Vrolijke Doan

Japanner Ritsu Doan stond vrijdagmorgen voor het eerst weer op het trainingsveld. 'Hij maakt een vrolijke, enthousiaste indruk', zegt trainer Danny Buijs.

In de winterstop gaat de transfermarkt weer open, dan komt er mogelijk belangstelling voor de smaakmaker van Groningen. 'Daar heeft hij nu totaal geen last van, anders dan afgelopen zomer', stelt Buijs.

Winterse versterking

Buijs zegt dat de club zelf in de winterstop de markt op gaat voor een aanvallende middenvelder, die op meerdere posities inzetbaar is. 'Maar alleen als het een directe versterking is.'

Robin van Persie

Bij tegenstander Feyenoord ontbreekt aanvaller Robin van Persie vanwege een blessure. Buijs: 'Als voetballiefhebber vind ik dat jammer, maar voor ons is het gunstig.'

Bijna 300 supporters mee

Overigens krijgt de FC steun van 287 supporters in Rotterdam. Onder hen voormalig spits Martin Drent. Hij zorgde er in 2004 voor dat FC Groningen voor het eerst in de clubhistorie won op bezoek bij Feyenoord.



FC Groningen Live

Feyenoord-FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 14.00 uur. Stefan Bleeker levert commentaar vanuit het stadion. Presentator Oetse Eilander en analist Wim Masker verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

De wedstrijd is online te volgen via een liveblog op de website.