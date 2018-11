Nieuwjaarsduik Delfzijl afgelast vanwege 'slibgevaar'

De nieuwjaarsduik in Delfzijl gaat niet door. Doordat het op het geplande tijstip van de duik laag water is, moeten deelnemers verder de Eems op. En dat is volgens de gemeente gevaarlijk.

Door het getijde wordt volgens een woordvoerder 'slib aangezogen'. 'Daardoor is de kans aanwezig dat deelnemers wegzakken.'

Gunstig getij, maar dan te donker

Het getij is wél gunstig voor een duik in het koude water in de vroege ochtend en 's avonds rond half negen. Maar dan is het voor de reddingsbrigade te donker om een oogje in het zeil te houden.

Nieuwe poging in 2020

Wethouder Jan Menninga begrijpt dat liefhebbers van de nieuwjaarsduik in Delfzijl hierover teleurgesteld zijn. 'Maar de veiligheid van de deelnemers staat voor ons voorop. In 2020 doen we een nieuwe poging het koude water te trotseren.'