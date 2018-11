Geen zetelverschuivingen in Groningen, Mariska Sloot behaalt voorkeurszetel

Er zijn geen verschuivingen in de verkiezingsuitslag van de gemeente Groningen. De definitieve uitslag verschilt daarmee niet van de voorlopige uitslag van woensdagavond. GroenLinks is de grootste partij met elf zetels Student en Stad en de PVV zijn de kleinste met beiden één zetel.

Naast het vaststellen van de verkiezingsuitslag is ook bekend gemaakt welke kandidaat-raadsleden voldoende voorkeurstemmen hebben om alsnog een plek in de raad te bemachtigen. Als iemand voldoende voorkeurstemmen krijgt, kan die in de gemeenteraad komen ten koste van een hoger geplaatste kandidaat.



Sloot kreeg meer stemmen dan de lijsttrekker

Oud-wethouder Mariska Sloot van Haren stond voor Stad en Ommeland als derde kandidaat op de lijst. Ze kreeg opvallend genoeg meer stemmen (1346) dan lijsttrekker Amrut Sijbolts (1275). Stad en Ommeland behaalde twee zetels. Met de voorkeurstem kan Sloot de zetel van René Staijen overnemen, hij stond tweede op de lijst.

Sloot houdt zich nog op de vlakte over het opeisen van een zetel: 'Dat gaan we straks bespreken binnen de fractie', zegt ze vlak na het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag. Lijsttrekker Sijbolts is na afloop een stuk duidelijker: 'Het ligt voor de hand dat ze de zetel gaat innemen.'



Stemkanon

Sijbolts is niet teleurgesteld dat hij minder stemmen heeft bemachtigd dan de nummer drie op de lijst. 'Mariska is nou eenmaal een stemkanon.' Hij wil nog niet vooruitlopen op een andere rolverdeling binnen de partij. 'Of Mariska straks fractievoorzitter wordt? Dat moeten we nog bespreken, maar het gaat niet om mij als persoon, maar om de partij.' Waarmee Sijbolts aangeeft dat hij bereid is in het belang van de partij een stap terug te doen.

Meeste stemmen

De meeste stemmen zijn uitgebracht op de lijsttrekker van GroenLinks. Glimina Chakor kreeg 9897 stemmen.

De gemeente Groningen heeft de opkomstcijfers per stembureau nog niet gepubliceerd. Die cijfers worden maandag gepubliceerd.

Zo is er gestemd in Groningen



Lees ook:

- Raadsverkiezingen Groningen: D66 maakt vrije val, GroenLinks grote winnaar