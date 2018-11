Lopend Vuur: Vuurwerk is een mannending

'Vuurwerk splijt de Nederlandse huiskamer', kopt het AD. De krant deed onderzoek naar het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Uit het onderzoekt blijkt dat de Nederlandse man wil dat het consumentenvuurwerk blijft, vooral vanwege de gezelligheid en de lol van het afsteken. De vrouwen lijken er klaar mee, blijkt uit de enquête.

Van de mannen is 65 procent tegen een vuurwerkverbod in de eigen gemeente. Bij de vrouwen ligt dit percentage op 61 procent voor.

Mannending?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



En als je dan vuurwerk afsteekt, wie doet dan dan bij jou?



Exit terrasverwarmers?

In ons Lopend Vuur van donderdag hadden we het over een van de speerpunten van GroenLinks, de nieuwe grootste partij in Stad. 'Weg met de terrasverwarmers' luidde de stelling.

Na bijna 7.000 stemmen, ontliepen 'Eens' en 'Oneens' elkaar niet veel. Uiteindelijk wonnen de tegenstanders met 58 procent van de stemmers.