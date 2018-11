Groningse stem krijgt bezoekers Anne Frank Huis stil

'Waar ken ik die stem toch van?'. Dat zal menig bezoeker van het Anne Frank Huis in Amsterdam zich afvragen wanneer ze de nieuwe Nederlandse audiotour van het museum horen.

Die stem is van stemacteur Ton van der Velden uit Warfhuizen, onder meer bekend van de tv-serie Toen was geluk heel gewoon.

Geluid terwijl je wacht

Donderdag opende koning Willem-Alexander het vernieuwde Anne Frank Huis. Eén van de verbeteringen voor bezoekers is de koptelefoon die mensen in de rij voor de ingang krijgen. Daarmee hoor je alvast een voorproefje met informatie over Anne Frank en het Achterhuis. Kies je voor 'Nederlands', dan hoor je Van der Velden.

'Ik heb het nog niet gehoord, maar het schijnt er ontzettend goed op te staan. Ik ben dus heel trots', vertelt de stemacteur.

Koning Willem-Alexander in het vernieuwde museum (Foto: ANP)



Zoethoudertje

De koptelefoon is bedoeld om mensen in de rij 'zoet' te houden. En dat lijkt te werken.

'Door de koptelefoon krijgen ze al heel veel informatie over het Anne Frank Huis. Mensen komen daardoor veel rustiger binnen. Het is nu stil in de rij, begreep ik van de directeur.'

Acht talen, 32 sprekers

De stem van Van der Velden werd opgenomen in de Groningse studio van Sound Supplies. Dat bedrijf produceerde ook de zeven andere audiotours voor het museum. Voor het inspreken werd gebruik gemaakt van native speakers uit Stad en omgeving, vertelt eigenaar Ger Wolthuis.

'Engels, Duits, Spaans, Japans... Noem maar op. Alleen Hebreeuws hebben we niet gedaan. Voor elke van de acht audiotours hadden we vier sprekers nodig. 32 in totaal dus, want naast de hoofdverteller komen ook Anne, haar vader en haar zus aan het woord.'

Van theater naar audio

Toen Van der Velden zijn bijzondere opdracht kreeg, hoefde hij zich niet uitgebreid in te lezen. Dat had hij ruim dertig jaar geleden al gedaan.

'In 1984 was ik regieassistent van Jeroen Krabbé bij de theatervoorstelling over het dagboek van Anne Frank. Daar was ik erg betrokken bij. Al die info zat nog in mijn achterhoofd. Toen ik deze audiotour in de studio moest lezen, ging me dat daarom heel makkelijk af.'



Normaal ben ik geen fan van audiotours, maar het was heel imponerend Ger Wolthuis - Eigenaar Sound Supplies

'Imponerend'

Wolthuis woonde donderdag de heropening van het museum bij. Een bijzondere ervaring, vond hij.

'Ik was er nog nooit geweest. Natuurlijk heb ik ook de audiotour gedaan. Normaal ben ik daar niet zo'n fan van, maar het was heel imponerend. Zeker in combinatie met de foto's en de ruimtes waar je loopt.'