Directie Airport Eelde verwacht einde vluchten Nordica

Er wordt nog wel gewerkt aan het doorgaan van de vluchten naar Kopenhagen en München van luchtvaartmaatschappij Nordica, maar de kans dat het lukt wordt steeds kleiner.

Dat zegt directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde in een brief aan de aandeelhouders van de luchthaven.

Nordica maakt verliezen op beide verbindingen. De vluchten van en naar Kopenhagen begonnen per september 2016, de verbinding met München sinds eind maart van dit jaar.

Vergoeden aanloopverliezen

Nordica stationeerde een vliegtuig op Eelde voor het onderhouden van de verbindingen. Daarbij werd afgesproken dat de aanloopverliezen worden vergoed door de luchthaven, in afwachting van de komst van meer passagiers op deze verbindingen. De vergoeding is wel tot een bepaald maximum.

De aanloopverliezen blijken hoger dan verwacht. Er zijn hoge vaste kosten van het op Eelde gestationeerde toestel. Ook kampt Nordica met stijgende brandstofprijzen. Bovendien vallen de opbrengsten uit de vliegtickets tegen.

Volgens Van de Kreeke komt dat door 'een tragere adoptie van de noordelijke markt dan verwacht. Ook kostte de transitie van vakantieluchthaven naar startplaats om de wereld over te vliegen veel inspanning en met name een lange aanlooptijd'.

'Steeds beter bezet'

Van de Kreeke wijst wel op de groeiende populariteit van de vliegverbindingen naar Kopenhagen en München. 'Sinds eind maart zijn de stoelen op beide routes van maand

tot maand steeds beter bezet. Sommige vluchten zitten vol of zijn zelfs overboekt. Met meer dan 30.000 vervoerde passagiers in de eerste zes maanden is de interesse van de markt aangetoond.'

Niet genoeg

Het is blijkbaar niet genoeg. De groei blijft toch achter bij de voorspellingen. Ook is de gemiddelde ticketprijs relatief laag. Bovendien slaagt Nordica er niet in meer tickets voor de lucratievere zakelijke markt te verkopen. 'Door hoge vaste kosten is het maximum van de vergoeding voor de aanloopverliezen veel sneller in zicht gekomen dan verwacht', zo meldt Van de Kreeke.

Nordica heeft eind september de overeenkomst opgezegd, maar daarbij wel aangegeven met de luchthaven in gesprek te willen gaan over een nieuwe overeenkomst. De maatschappij heeft daarvoor een nieuwe 'business case' opgesteld.

Geen vertrouwen

Die business case geeft de luchthavendirectie en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), die het fonds voor de aanloopverliezen beheert, geen vertrouwen. Ze denken niet dat de vaste kosten verlaagd of de ticketopbrengsten verhoogd kunnen worden.

Kansrijke verbindingen

Toch blijft de luchthavendirectie geloven in verbindingen met Kopenhagen en München en liefst ook Brussel, luchthavens die verbindingen met de rest van de wereld bieden. Van de Kreeke baseert dat optimisme op de passagiersaantallen van de afgelopen maanden en de marktverkenningen van Lufthansa Consulting, die de verbindingen zeer kansrijk vindt.

Er wordt gezocht naar een andere vliegmaatschappij, als Nordica de vluchten naar Kopenhagen en München daadwerkelijk staakt. Met andere luchtvaartmaatschappijen zouden inmiddels gesprekken zijn gevoerd. 'Het is nu zaak het kind niet met het badwater weg te gooien, maar door te gaan op de koers zoals ingezet', aldus Van de Kreeke.

Steeds kleinere kans

Nordica wordt nog niet helemaal afgeschreven: 'Tot op dit moment wordt gestreefd naar en gewerkt aan het continueren van de vluchten naar Kopenhagen en München met Nordica'. Maar Van de Kreeke voegt eraan toe dat de kans van slagen steeds kleiner wordt, onder meer omdat de publiciteit rondom de problemen passagiers afschrikt.

