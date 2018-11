Deel dit artikel:













Auto botst tegen boom in Onstwedde; mogelijk ernstig gewonde (update) Hulpverleners op de plek van het ongeval (Foto: Huisman Media)

Aan de Barkhoornweg in Onstwedde is vrijdag aan het eind van de ochtend een auto van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Daarbij is de bestuurder volgens de politie mogelijk ernstig gewond geraakt.

De hulpdiensten zijn ter plaatse, de traumahelikopter is onderweg. Update: Gewonde naar ziekenhuis De gewonde automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.