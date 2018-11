Verkiezingsuitslag Het Hogeland is geldig, ondanks fout met stembiljetten

De uitslag is vastgesteld (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De uitslag van de verkiezingen in de nieuwe gemeente Het Hogeland is vrijdag definitief vastgesteld. Het incident met onvolledige stembiljetten heeft geen invloed gehad op de uitslag.

Op twee stembiljetten ontbraken GroenLinks, Hogeland Lokaal Centraal en enkele namen van D66-kandidaten.

Bleef bij twee

De foute formulieren doken op bij de stembureaus in Zuidwolde en Ulrum. Kiezers wilden op één van de ontbrekende partijen stemmen, maar konden dat niet doen. Na controle bleek dat het bij twee verkeerd gedrukte formulieren bleef die niet in de stembus belandden.

Hoofd Stembureau Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond, kon daarom de uitslag definitief vaststellen. Ze plaatst wel een opmerking hierover naar de Kiesraad.

Meer voorkeursstemmen

Er heeft zich één verschuiving voorgedaan bij de uitslag in Het Hogeland: Gerke Kersaan van Gemeentebelangen is van plek negen naar plek zeven gestegen omdat hij meer voorkeurstemmen kreeg.

Hij zou op basis van de uitslag al wel in de raad komen, want zijn partij haalde acht zetels. Lijsttrekker Harald Bouman ziet af van raadslidmaatschap, omdat hij burgemeester wordt van de gemeente Noordoostpolder.

De opkomst in Het Hogeland is 52,2 procent. Dit is de uitslag:

