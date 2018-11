Westerwolde: 9 miljoen voor verbouwing gemeentehuis Sellingen

De twee huidige gemeentehuizen van Westerwolde, in Wedde en Sellingen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord en Groningen in Beeld)

De gemeente Westerwolde wil het gemeentehuis in Sellingen voor negen miljoen euro verbouwen en daar al haar ambtenaren laten werken. Het gemeentehuis in Wedde sluit volgens de plannen op termijn.

Dat doet de gemeente mede omdat het werken in twee gemeentehuizen, zoals nu gebeurt, inefficiënt is.

Negen miljoen

Ook is de huidige situatie volgens de gemeente financieel nadelig. De benodigde uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis in Sellingen kost circa negen miljoen euro.

Minst grote uitbreiding

Het gemeentehuis in Sellingen heeft volgens Westerwolde een minder grote uitbreiding nodig dan het gemeentehuis in Wedde, mocht dat als enig gemeentehuis van Westerwolde dienst gaan doen. Ook hoeft er minder aan gerenoveerd te worden.

Sellingen is ook de meest duurzame optie. 'De benodigde aanbouw in Sellingen kan bijna energieneutraal worden gebouwd. Daarnaast ligt Sellingen qua inwoneraantal centraler in de gemeente dan Wedde', schrijft de gemeente.

Verkoop Wedde

Het huidige gemeentehuis in Wedde wil de gemeente verkopen of 'langjarig verhuren'. Om dienstverlening naar de inwoners bereikbaar te houden, kijkt Westerwolde ernaar om dat aan te bieden in bijvoorbeeld bibliotheken, buurthuizen en multifunctionele accomodaties.

Onderzoek

De gemeente Westerwolde liet de afgelopen maanden een onderzoek uitvoeren naar de huisvesting. Duidelijk was al dat de gemeente niet met twee gemeentehuizen verder wilde. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het plan.

