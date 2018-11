Zeemanshuis Eemshaven trekt recordaantal bezoekers

De gelukkige Litouwer wordt in de bloemetjes gezet (Foto: Sjaak de Boer/Zeemanshuis)

Hij stapte nietsvermoedend binnen: Eimantas Grabauskis uit Litouwen. Opeens stond de havenmeester van Groningen Seaports voor zijn neus: 'U bent de 16.000ste bezoeker van het Zeemanshuis.'

Dat is een record voor het onderkomen voor zeelieden uit zo'n beetje alle windstreken ter wereld.

Ontspannen

In het Zeemanshuis in de Eemshaven kunnen opvarenden en vrachtwagenchauffeurs elke avond terecht om een drankje te drinken, te bellen naar het thuisfront of tv te kijken.

Meer reuring

De laatste jaren is het aantal bezoekers gegroeid door de aantrekkende economie. Steeds meer schepen doen de Groningse haven aan, onder meer voor de bouw van windparken op de Noordzee.

Uitbreiden

In 2004 heeft het Zeemanshuis, dat volledig wordt gerund door vrijwilligers, een vaste plek gekregen in de haven. Door de toenemende bezoekersaantallen denkt het bestuur na over uitbreiding van het pand.

De 16.000ste bezoeker kreeg donderdagavond uit handen van havenmeester Pieter van der Wal een plakkaat, waarop de bijzondere gebeurtenis staat vermeld.