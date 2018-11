Esmé Stollenga vindt het 'enorm gaaf' in Japan

Esmé Stollenga heeft het goed naar de zin in Japan. De schaatsster uit Garmerwolde doet voor het eerst mee aan Worldcup-wedstrijden. Ze kwam al drie keer in actie op de 500 meter.

Vorige week in Obihiro maakte ze haar debuut, in de schaduw van de wereldtop. Stollenga rijdt haar wedstrijden in de B-groep. Goed beschouwd een bijprogramma, maar wel met de mogelijkheid om te promoveren.

Progressie

'Er zit in ieder geval wel progressie in als je kijkt naar de klasseringen. Zesde en vijfde in Obihiro. En vandaag vierde, met ook nog eens de snelste volle ronde. De eerste twee promoveren sowieso naar de A-groep, dus ik zit er al dicht bij', vertelt Stollenga.

'Goed om terug te zijn'

Uit alles blijkt dat ze het een 'enorm gave ervaring' vindt. Iets waar ze anderhalf jaar geleden niet van durfde te dromen. Haar carrière leek voorbij door ernstige rugproblemen. 'Ik train nu mee met alle sprinttoppers. Het wordt nu steeds meer werkelijk. Nu weet ik ook waarom ik doorgezet heb. Het voelt goed om weer helemaal terug te zijn.'

Zaterdag komt ze nog een keer in actie op het buitenijs van Timokomai. Het Aziatische avontuur zit er daarna op. Over twee weken is de volgende wereldbekerwedstrijd in Polen. Wellicht dat ze dan in de A-groep rijdt, waardoor ze automatisch ook op tv komt.

Lees ook:

- Starten blijft een probleem voor Ntab

- Schaatser Bosker wint goud bij de ploegenachtervolging