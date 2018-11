Stoppen als raadslid? Dat gaat niet met 555 voorkeurstemmen

Hij wilde eigenlijk stoppen met de politiek, maar Geert de Jong uit Opende kreeg maar liefst 555 voorkeurstemmen en dus gaat hij nog vier jaar door voor VZ Westerkwartier. De Jong is een van de fractieleden van de partij die met zes zetels het grootste is in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De Jong zit al zeventien jaar in de politiek. Voor VZ2000 dat nu VZ Westerkwartier heet, zit hij al jaren in de gemeenteraad van Grootegast. Na al die tijd vond hij het welletjes en zou hij zijn plek afstaan aan aanstormend talent.

'Toen ik in de politiek kwam heb ik mezelf een aantal doelen gesteld. Die doelen heb ik bereikt en dus was dit een mooi moment om er een punt achter te zetten.'

'Mooi in de luwte'

De Jong werd campagneleider voor VZ en stortte zich op de begeleiding van nieuwkomers op de kieslijst van zijn partij. Het bestuur vroeg hem toch op de lijst te gaan staan. Prima, vond De Jong, maar dan wel op een onverkiesbare plek. Het werd de achttiende plek: 'Mooi in de luwte.'

Maar de Opender rekende buiten de waard. Hij blijkt een stemmenmagneet, want met 525 stemmen haalde hij, na lijsttrekker Ytsen van der Velde en nummer twee Geertje Dijkstra-Jacobi, de meeste stemmers voor zijn partij binnen.

Vooral in Opende populair

De meeste van die stemmen haalde hij op in zijn woonplaats. 'Ik zat bij de verkiezingen in een van de stembureaus in Opende. 's Avonds toen we gingen tellen, bleek dat ik daar al vijfhonderd stemmen had gekregen.'

'Volop inzetten'

Hoe kan dat? 'Heel veel mensen in Opende kennen mij van het vrijwiligerswerk in het dorp. Ik ben betrokken bij veel verenigingen. Ik denk dat dat heeft meegespeeld.' Raadslid tegen wil en dank dus? 'O, nee hoor. Ik ga me volop inzetten voor de mensen die op mij en op de partij hebben gestemd.'

Met zijn voorkeurstemmen houdt De Jong zijn collega Onno Koopmans uit Zuidhorn (voorlopig) uit de gemeenteraad. Koopmans treedt alsnog toe als VZ Westerkwartier gaat deelnemen aan de coalitie. Wethouderskandidaat Geertje Dijkstra-Jacobi schuift dan door naar het college en maakt daarmee ruimte in de fractie voor Koopmans.

