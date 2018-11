Lycurgus 'verhuist' opnieuw naar MartiniPlaza voor Europese wedstrijd

Volleybalclub Abiant Lycurgus wijkt voor de Europese wedstrijd tegen het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil uit naar MartiniPlaza in Groningen.

Lycurgus speelt in de eerste knockout-ronde van de CEV-cup, nadat het vorige maand werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Op 28 november spelen de Groningers in Zwitserland. De beslissing in MartiniPlaza volgt op dinsdagavond 4 december.



Grotere hal

De club liet vorig seizoen al weten dat het ook dit seizoen de 'grotere' wedstrijden, zoals Nederlandse playoff-wedstrijden en Europese potjes, niet in het eigen Alfa-college Sportcentrum wil spelen, maar in het grotere MartiniPlaza. Daar kunnen maximaal 4.350 toeschouwers in, in de eigen thuishal normaal gesproken 1.200 mensen.

