Bedreiging advocate moordenaar achter gesloten deuren behandeld

De 56-jarige vader van de vermoorde Varscha Mohansingh hoeft niet publiekelijk terecht te staan. De man moet voorkomen omdat hij de advocate van zijn dochters moordenaar heeft bedreigd.

De rechter behandelt de zaak nu achter gesloten deuren.

Uniek besluit

De reden dat de deuren van de zittingszaal dicht blijven voor het publiek, is dat de vader erg heeft geleden door de moord op zijn dochter. De kwestie is heel gevoelig, waardoor de belangen van de verdachte in dit geval zwaarder wegen dan de openbaarheid van de zaak. Dit is vrij uniek, omdat de openbaarheid van de rechtspraak niet voor niets is vastgelegd in artikel 121 van de Grondwet.

Gevonden in badkuip

De moordenaar, Krish J., werd in 2004 in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ondanks de ontkenning van J. zagen ook de hogere rechters voldoende bewijs dat J. diegene was die de veertienjarige Varscha in september 2002 in haar ouderlijke woning in Wildervank wurgde. Het jongere broertje van het slachtoffer vond haar levenloos in de badkuip.

Telefonische bedreiging

Vorig jaar januari vernam de familie van Varscha dat de moordenaar inmiddels buiten de kliniek verblijft. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de vader zijn ongenoegen uit tegen de advocate van J., Mariska Pekkeriet, en bedreigde haar.

Schijn van partijdigheid voorkomen

De zaak werd aanvankelijk voorgelegd aan de rechtbank in Overijssel. Die verwees de zaak door naar de rechtbank Noord-Nederland, omdat de advocate haar kantoor in Zwolle heeft en vaak werkzaam is op de rechtbanken in Almelo en Zwolle. De verwijzing is nodig om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

Geluidsfragment ontbreekt

De rechter kwam vrijdag niet tot een afronding van de zaak. De zaak is uitgesteld, omdat het geluidsfragment van de bedreiging in het dossier ontbreekt. Ook wil de rechter dat er nog een getuige wordt gehoord.

De zitting wordt 19 december hervat. Ook dan blijven de deuren van de zittingszaal voor het publiek dicht.

