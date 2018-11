Dit weekend in Groningen: Lichtjes voor de Sint en de Hel van het Noorden

In deze donkere dagen voeren lichtjes de boventoon in onze weekendagenda. Maar niet getreurd, overdag is er genoeg te beleven.

In de spotlights

Boerderijen, gemalen, galerieën en kerken in het Oldambt staan dit weekend letterlijk in de schijnwerpers. De route is ongeveer 55 kilometer lang. Starten kan op zaterdag en zondag vanaf 17 uur. Zaterdag gaan de lichtjes om 20 uur uit, zondag een uurtje later. Starten kan in Termunterzijl en in Oostwold.

Lichtjes voor de Sint

We blijven bij lichtjes, want Sinterklaas wordt zaterdag in de Harener wijk Oosterhaar welkom geheten met een fakkeltocht. Om 18 uur komt de Sint aan op het schoolplein op de hoek van de Waterhuizerweg en de Lijsterweg. Aansluiten met een lichtje mag.

De fakkeltocht in 2016 in Haren.



Struinen zondag

Het Groninger Landschap neemt 'gezinnen met kinderen en/of opa's en oma's met kleinkinderen' zondagmiddag mee op struin langs de Dollard. Tijdens deze wandeling wordt stilgestaan bij de vervuiling van de zee en de bedreiging daarvan voor vissen en vogels. Afval wordt tijdens de wandeling meteen opgeruimd. De wandeling duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan via de website van het Groninger Landschap.

Van Eiffeltoren naar Grunneger meubelfabriek

Meubelfabrikant J.A. Huizinga oet Stad staat centraal in de lezing die voorzitter Fred Ootjers van Stichting Huizinga Meubel Nederland zondag in het Noordelijk Scheepvaartmuseum houdt. Hij vertelt onder andere over het Parijs van de Wereldtentoonstelling van 1889 waar Jacobus Huizinga de Eiffeltoren gebouwd zag worden, maar ook over zijn ouderlijk huis in stad Groningen waar hij in datzelfde jaar in een aanbouw zijn 'fabriekje' begon. De lezing begint om 13.30 uur, aanmelden is nodig per mail.

Sportweekend

Dit weekend staat ook weer bol van de sport in onze provincie. Voor elk wat wils, in binnen- en buitenlucht. Een overzicht:

Zaterdag 20 uur, volleybal in het Alfa-college Sportcentrum: Lycurgus-Zaanstad

Zondag vanaf 10 uur, roeien in het Eemskanaal: Hel van het Noorden

Zondag vanaf 14.45 uur, marathonschaatsen in Kardinge: finale vierdaagse

De Hel van het Noorden in 2017:



Donar (zaterdagavond 20 uur) en FC Groningen (zondagmiddag 14.30 uur) spelen ook nog, maar niet in eigen huis. Zij treffen respectievelijk New Heroes in Den Bosch en Feyenoord in de Rotterdamse Kuip.

Goed weekend!