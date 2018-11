Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Annelies Kleve (D66) voorgedragen als nieuwe wethouder Veendam Wethouder Annelies Kleve (Foto: Gemeente Veendam)

Als het aan de D66-fractie in Veendam ligt wordt Annelies Kleve wethouder in de gemeente. Ze wordt voorgedragen als opvolger van Jaap Velema, die benoemd is tot burgemeester van Westerwolde.

Kleve is nu nog directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Daarnaast is ze raadslid voor D66 in Assen, waar ze ook woont. Ze stopt met beide functies, als ze tot wethouder is benoemd. De gemeenteraad van Veendam neemt maandag 17 december het officiële besluit over de benoeming van Kleve.