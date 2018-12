Twij Deuntjes, zundag in Loat mie heuren: Jan Henk de Groot!!

Twij Deuntjes 12 december 2018

Voorheen De Bende & Pazzipanten - Zuik mor n aander veur mie

Bert Hadders – Der zit gain schot in mie

Evergreen (Aaltied Gruin) - Kom gauw weerom Jantine

Hans van der Lijke – Jantina

Peter Buwalda – Jaantinoa

Luka Bloom – Lowlands Brothers

De Troebadoers – Onbekinde wegen

Wolfgang Michels & Rio Reiser – Bald zuhause

Van De Straat – Jentege Jannie

Rowwen Hèze – Fanfaar

De Tuutjefloiters – Harmonie

Ozark Henry – We can be heroes

Harry Niehof & Noordpool Orkest – Schiere dag

Westkantstad – Zunder zunde

Twijde Uur:

Dion Bouwes & Dennis Krottje - Wereld in mien kop

Arnold Veeman & The Yellowish Summerevening - Sweem van dou

Irene Wilkens & Sikkom Kult - Nooit allain

Wia Buze – Altied allain

Nynke Laverman - Oant de diggels

Paul Weelen – Marlene

Roelof van der Velde – t Zulfde laid

Lianne Abeln – Joaren loater

Element of crime – Schafe, monster und mäuse

Klaas Spekken – Laand woar k bin geboren

Nulviefteg – Funky vout'n

Ìmar – L'air mignonne