17-jarige bewaart 'bijzonder zwaar vuurwerk' thuis in schoenendoos

De politie heeft in de Groningse Oosterparkwijk bij een 17-jarige een schoenendoos vol illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Het gaat om nitraten, shells en cobra's. Deze werden gevonden na een anonieme tip.

'Het is bijzonder zwaar en professioneel vuurwerk', aldus een woordvoerder van de politie. 'Dat mag je dus niet aanschaffen en in een schoenendoos in een huis bewaren.'

Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met de jongen moet gebeuren.

'Dat kan HALT zijn, maar ook de kinderrechter. Dat is aan het OM en hangt af van de zwaarte van het vuurwerk', aldus de politie.