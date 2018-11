Vier jaar cel voor gijzelen en verkrachten ex-vrouw

Een 42-jarige man uit Garrelsweer is veroordeeld tot vier jaar cel voor het gijzelen en verkrachten van zijn ex-vrouw. Van de straf is een jaar voorwaardelijk.

De straf is minder hoog dan de eis van zes jaar cel.

Gevlucht naar de buren

Het slachtoffer werd in januari 2015 en juni 2018 in haar woning in Ten Boer aangevallen. De man belette haar de woning te verlaten en verkrachtte, bedreigde en mishandelde haar. De vrouw vluchtte uiteindelijk met haar beide kinderen op blote voeten naar de buren. Daar werd de politie gebeld.

Kinderen ooggetuige

De rechter sprak van 'zeer ernstige feiten, die plaatsvonden in de woning van het slachtoffer waar op dat moment jonge kinderen verbleven'. Eén van de kinderen was getuige van het geweld tegen zijn moeder.

Lagere straf

De rechter hield rekening met het rapport van het psychologisch onderzoek, waaruit blijkt dat de man diverse stoornissen heeft. Daardoor kunnen de feiten hem minder aangerekend worden. De man moet op niet al te lange termijn worden behandeld. Daarom legde de rechter hem een lagere gevangenisstraf op.

Verder moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 9.000 euro betalen.

