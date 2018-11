Deel dit artikel:













Gaslek in hoofdleiding Haren; weg afgesloten (update) De brandweer doet metingen nadat iemand een gaslucht rook (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

De Oude Brinkweg in Haren is afgezet in verband met een gaslek. Enexis zegt dat er sprake is van een breuk in de hoofdleiding.

Drie huizen zijn op dit moment niet toegankelijk. Bij twee huizen was niemand thuis. Eén oudere vrouw uit het derde huis is tijdelijk opgevangen. Ballon in leiding 'We zijn aan beide kanten van de breuk aan het graven zodat we de leiding af kunnen dichten met een soort van ballon', vertelt een woordvoerder. Als de tijdelijke afsluiting geplaatst is, zullen mogelijk enkele huizen tijdelijk zonder gas zitten. Weg afgesloten De Oude Brinkweg is afgesloten totdat het lek gedicht is. De hele operatie duurt nog zeker een paar uur, aldus de woordvoerder van Enexis. De brandweer werd vrijdagmiddag gebeld nadat een voorbijganger een 'sterke gaslucht' rook. Toen metingen bevestigden dat er gas in de lucht hing, werd Enexis ingeschakeld. Hoogwerker Enexis vermoedt dat een hoogwerker die eerder deze week op de plek van het gaslek stond iets te maken heeft met de lekkage. 'Het is gissen, maar door de druk die dat gegeven heeft kan er een lek ontstaan', zegt de woordvoerder. Dit bericht is geüpdatet met actuele informatie op basis van Enexis.