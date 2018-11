Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voorbijganger ruikt 'sterke gaslucht' in Haren; weg afgesloten De brandweer doet metingen nadat iemand een gaslucht rook (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

De Oude Brinkweg in Haren is afgezet in verband met een mogelijk gaslek. Volgens de brandweer rook een voorbijganger vrijdagmiddag een 'sterke gaslucht'.

Nadat de brandweer metingen uitvoerde, kwam Enexis ter plaatse om het lek op te sporen en te dichten. Volgens de brandweer zijn er geen woningen ontruimd. Hoe lang de straat nog afgesloten blijft, is nog niet bekend.