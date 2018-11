Gesprekken FNV en Midden-Groningen geklapt

De gesprekken tussen taxichauffeurs en de gemeente Midden-Groningen zijn geklapt. De FNV, die namens de chauffeurs onderhandelde, heeft de gemeente een ultimatum gesteld.

Vorige maand protesteerden zo'n dertig taxichauffeurs voor het gemeentehuis van Midden-Groningen. Ze maakten zich zorgen over het besluit van de gemeente om vervoer naar het ziekenhuis door vrijwilligers te laten doen.

Ziekenvervoer

Het gaat om een besluit van de gemeente op de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Midden-Groningen probeert ziekenvervoer voor mensen, die gebruik maken van de wmo, te beperken. In plaats daarvan wil de gemeente dat cliënten gebruik maken van vrijwilligers.

Maar dat stuitte tegen het zere been van taxichauffeurs, die nu het ziekenvervoer regelen voor wmo-cliënten. Er zijn langlopende contractafspraken tussen de vervoerders en de gemeente, die de gemeente breekt door de bezuiniging in te voeren, stelt FNV.

Oplossing

De gemeente belooft zich aan regelgeving en contractafspraken te houden en zoekt naar een oplossing, 'We wegen de belangen van vrijwilligers, werkgelegenheid en de financiële noodzaak', schrijft de gemeente.

Maar die woorden zijn niet voldoende voor de taxichauffeurs. Er is een ultimatum gesteld waarin ze eisen dat de bezuiniging wordt teruggetrokken, zodat de chauffeurs het werk houden.

Teleurgesteld

Wethouder Jan Jakob Boersma is teleurgesteld over de afgebroken gesprekken. De aangekondigde bezuiniging moest per 1 januari 2019 ingaan, maar dan zal er nog niets veranderen. De wethouder denkt dat een oplossing niet eerder dan de zomer is gevonden.

Het ultimatum van de taxichauffeurs verloopt dinsdag.

