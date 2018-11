Kunstschilder Martin Tissing (82) overleden

Kunstschilder Martin Tissing is vanochtend op 82-jarige leeftijd overleden. Tissing was één van de bekendste schilders van Groningen.

Martin Tissing werd geboren aan de Korreweg in de stad. Hij ging naar Academie Minerva, eerst om beeldhouwer te worden, maar al gauw stapte hij over naar de schilderkunst. Zijn werk is abstract en kleurrijk. Tissing werkte tot zijn pensioen ook als docent, ondermeer aan de Rijks HBS, het Praedinius Gymnasium en Minerva.

Opvallende verschijning

Tissing was met zijn spierwitte haar, lange jas en rode schoenen een opvallende verschijning in de stad Groningen.Tot voor kort schilderde hij nog dagelijks in zijn atelier aan de Sint Walburgstraat.

Vier weken geleden kwam Tissing met zijn fiets ten val. Aan de gevolgen van dat ongeluk is hij vrijdagochtend in het UMCG overleden.

Herinneren

In 2016 sprak Cunera van Selm uitgebreid met Tissing naar aanleiding van zijn 80e verjaardag. Hij zei toen: 'Ik hoop dat ik, net als Picasso, stokoud, krom desnoods, achter een schilderij op de ezel ondersteboven val. Dood. Dat lijkt me het allermooiste.'

