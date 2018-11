Tijdelijk stadhuis komt aan de Radesingel

De burgemeester, wethouders en raadsfracties van de gemeente Groningen verhuizen in de zomer van 2019 tijdelijk naar het voormalige Prins Claus Conservatorium aan de Radesingel 6 in Stad.

Dat stelt het college voor aan de raad.

Grondige renovatie

De verhuizing is nodig omdat het stadshuis aan de Grote Markt volgend jaar grondig gerenoveerd wordt. Zo komt er op de zolderverdieping een nieuwe raadzaal die plaats biedt aan de 45 raadsleden die woensdag zijn gekozen.

Conservatorium verbouwd

De gemeente heeft het pand aan de Radesingel gekocht van de Hanzehogeschool. De verbouwing van het voormalig conservatorium kost de gemeente 1,4 miljoen euro. Het Groninger Monumentenfonds draagt daar een half miljoen aan bij.

De verbouwing start in januari 2019 en zal in juli gereed zijn. De verhuizing van het stadhuis naar de Radesingel vindt in de zomervakantie plaats.

Ook provinciehuis

Voor de raadsvergaderingen was al een tijdelijk onderkomen gevonden. Daarvoor wordt uitgeweken naar het provinciehuis.

In 2021 moet de verbouwing van het stadhuis klaar zijn.

