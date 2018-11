Marcel Thijsen aangesteld als informateur in Westerkwartier

Thijsen wordt aangesteld als informateur in de nieuwe gemeente Westerkwartier. (Foto: RTV Drenthe)

Marcel Thijsen gaat als eerste informateur aan de slag in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De huidige burgemeester van Tynaarlo gaat onderzoeken uit welke partijen in de nieuwe gemeente een werkbare coalitie kan worden gesmeed.

Thijsen is aangesteld door VZ Westerkwartier. Die partij werd afgelopen woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen met zes zetels de grootste partij in de fusiegemeente.

Partijloos

Eerder was Thijsen wethouder in de Gelderse gemeente Wijchen, namens de partij Kernachtig Wijchen. Hij volgde vier jaar geleden Frank van Zuilen op als burgemeester van Tynaarlo.

Thijsen is overigens een partijloze burgervader.

