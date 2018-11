Carnaval in het Noorden: 'Het is een feest van en voor elkaar'

Het carnavalsseizoen is op de 11e van de 11e begonnen, ook in Groningen. Maar het is niet alleen een feest van bier, zegt prins carnaval Marc Jansma van de Kloosterwiekers uit Ter Apel.

'Het is juist ook een feest van met elkaar en voor elkaar', zegt hij aan tafel in Noord Vandaag. 'Het gaat ook om het bezoeken van mensen die ziek zijn bijvoorbeeld. Dat is in mijn functie als prins ook gewoon heel mooi.'

Carnaval in het Noorden

Ook in Groningen is het carnavalsseizoen weer begonnen. Aan tafel bij Noord Vandaag vertellen twee prinsen over carnaval in het Noorden en de overeenkomsten en verschillen die er zijn.



Er wordt ook alweer volop gebouwd aan de praalwagens. We gingen ook kijken bij de Bende van Ellende uit Ter Apel.



De dag na de brand

De schade aan de worstenfabriek in Winschoten bedraagt ruim een miljoen euro. Donderdag ging het pand in vlammen op. Vrijdag is de ravage die het vuur aanrichtte goed te zien.



Toch nog door

Hij wilde eigenlijk stoppen met de politiek, maar Geert de Jong uit Opende kreeg maar liefst 555 voorkeurstemmen en dus gaat hij nog vier jaar door voor VZ Westerkwartier.



Wat een pech

Het zal je maar gebeuren. Je bent 65 jaar getrouwd, maar precies op die dag val je en moet je met een gebroken schouder naar het ziekenhuis. Het overkwam mevrouw Aag de Jonge - Blaauw uit de stad afgelopen woensdag.



Verlichte boerderijenroute

Zo'n 70 boerderijen in het Oldambt worden letterlijk in het licht gezet bij de verlichte boerderijenroute. Ronald gaat even kijken en hoort dat het nu al een succes is. Het is overigens nog het hele weekend te bekijken.



