Het Hogeland wil meer inwoners achter zich scharen

Met de verkiezingen achter de rug, beginnen in de nieuwe gemeente Het Hogeland de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie.

Doel is om op de nieuwjaarsreceptie op 2 januari een nieuw gemeentebestuur te presenteren. Maar de gemeente staat nog een grotere uitdaging te wachten.

Vertrouwen terugwinnen

De lokale politiek moet het vertrouwen van de inwoners - en daarmee de kiezers - weer terugwinnen. Zeker als je nagaat dat slechts iets meer dan de helft van de mensen woensdag de gang naar de stembus maakte, gemiddeld overigens iets meer dan bij andere herindelingsgemeenten.

In Het Hogeland College in Warffum gaven de lijsttrekkers van de zeven raadspartijen vrijdagmiddag het figuurlijke startschot tijdens een rondetafelgesprek (aan een vierkante tafel).

Onderhandelingen

Lijsttrekker Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen vertelde daarin kort hoe hij de aanstaande onderhandelingen wil aanvliegen. 'Twee aan twee, elkaar diep in de ogen aankijken en de vraag stellen: hebben we er vertrouwen in om een goed bestuur te vormen?'

Linda Visser (SP) hoopt dat dit geen 'achterkamertjes-verhaal' gaat worden. 'Sommige zaken moet je achter gesloten deuren bespreken, maar ik hoop dat zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvindt.'

Als je elkaar snel vindt, kan het snel gaan Eltjo Dijkhuis - Lijsttrekker Gemeentebelangen

Dijkhuis sprak hierin optimistische woorden. 'Als je elkaar snel vindt, kan het snel gaan. In Eemsmond dacht ik vier jaar geleden dat het een maand zou duren, maar toen waren we er binnen anderhalve week uit.'

Contact met de kiezers

Lastiger wordt het om in contact te komen met de kiezers. De opkomst lag zo'n tien procentpunt lager dan in de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nu komt dat bij herindelingsverkiezingen vaker voor, maar het is wel een teken.

Visser: 'Ik heb van veel mensen gehoord dat ze niet gingen stemmen, omdat ze tegen de herindeling zijn. Daarom moeten we ons niet alleen in de campagne laten zien, maar ook na de verkiezingen. En dat wordt nog een pittige klus.'

Visies

Daarbij ging het tijdens het rondetafelgesprek in Het Hogeland College ook even over de zogenoemde visies die in aanloop naar de fusies zijn vastgesteld. Daarin staan de nieuwe speerpunten van de nieuwe gemeente. Dijkhuis: 'Dat zijn boekwerken waar geen inwoner van heeft gehoord.'

Contact maken met mensen lijkt daarom het belangrijkste credo voor de nieuwe raadsleden en het toekomstige college van Het Hogeland.

