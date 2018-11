Tekort aan rechters in Noord-Nederland: oplossing nabij

De verwachting is dat het aantal rechters in Noord-Nederland weer snel op peil is. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het tekort aan rechters in Noord-Nederland is volgend jaar helemaal opgelost. De rechtbank had begin dit jaar nog een tekort van elf rechters, maar denkt dat de achterstanden komend jaar kunnen worden ingelopen.

Door het tekort blijven veel zaken op de plank liggen. 'Er ligt veel werk bij de verschillende rechtsgebieden, bestuursrecht, familie- en jeugdrecht. Onze inspanningen zijn er uiteraard op gericht om zaken sneller behandeld te krijgen', legt rechtbankpresident Maria van de Schepop uit.

Recordaantal nieuwe rechters

In de voorbije zomer was er een recordaantal van twintig nieuwe rechters in opleiding bij de rechtbank Noord-Nederland, weet RTV Drenthe. De leerlingen hopen hun opleiding de komende jaren af te ronden.

De nieuwe instroom zorgt ervoor dat het rechterstekort wordt teruggedrongen. Volgend jaar zijn er daardoor nog twee rechters nodig. Maar de rechtbank wil tijdelijk twee rechters aantrekken, zodat het tekort helemaal is opgelost.

Wat we natuurlijk niet willen is dat er straks een overschot aan rechters is Maria van de Schepop - Rechtbankpresident

Opleidingsduur

Hoe lang de opleiding tot rechter duurt, varieert - afhankelijk van de ervaring van de kandidaat - tussen een jaar en drie maanden en vier jaar. Van de Schepop: 'Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat we snel nieuwe rechters moesten werven en opleiden. Het is een investering van jaren en daar zijn we mee bezig.'

'Daling in instroom nieuwe zaken'

Het aantal nieuwe rechters dat nodig is, hangt onder meer af van het aantal rechtszaken dat afgehandeld moet worden en het aantal rechters dat met pensioen gaat. Met name het aantal rechtszaken laat zich moeilijk inschatten

'Wat wij op dit moment zien, is dat er een lichte daling zit in de instroom van nieuwe zaken', zegt ze. 'Wat we natuurlijk niet willen is dat er straks een overschot aan rechters is.'

