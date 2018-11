Politiek Westerkwartier pleit voor brede coalitie

(Foto: RTV Noord / Jan Been)

Een brede coalitie en een collegeprogramma op hoofdlijnen. Daarvoor pleiten de politieke partijen die vanaf 1 januari in de gemeenteraad van Westerkwartier zitten.

Jan Been Verslaggever

De lijsttrekkers van de negen partijen maakten dat vrijdagmiddag bekend tijdens een zogeheten duidingsdebat in het gemeentehuis in Leek.

Tijdens het debat lieten de lijsttrekkers hun licht schijnen over de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan voor de komende raadsperiode.



Vier partijen

Volgens Ytsen van der Velde, aanvoerder van VZ Westerkwartier, moet een brede coalitie in elk geval uit vier partijen bestaan. Over welke partijen dat zijn liet hij zich niet uit.

'Een informateur moet onderzoeken met welke combinatie van partijen een werkbare en succesvolle coalitie kan worden gesmeed.'

Van der Velde heeft Marcel Thijssen, burgemeester van Tynaarlo, bereid gevonden als informateur aan de slag te gaan.

'Meeste recht aan wat er leeft'

VZ Westerkwartier kwam met zes zetels als grootste uit de stembus. De partij wordt op de voet gevolgd door de ChristenUnie dat eveneens op zes zetels uitkwamen, maar tweehonderd minder stemmen kreeg.

ChristenUnie-lijsttrekker Peter Holsappel pleitte voor een vier partijen coalitie: 'Daarmee doe je het meeste recht aan wat er leeft in de gemeente.'

De kleinste partij in zo'n constructie moet wel wat in de melk te brokkelen hebben CDA en GroenLinks

Ook het CDA en GroenLinks (beide vijf zetels) drongen aan op een coalitie van in elk geval vier partijen. Maar waarschuwden beide Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks.

'De kleinste partij in zo'n constructie moet wel wat in de melk te brokkelen hebben en niet alleen meedoen om de andere partijen aan een zo groot mogelijke meerderheid te helpen.'



In de wachtkamer

De Partij van de Arbeid (vier zetels) en de VVD (drie zetels) zetten zichzelf in de wachtkamer.

'Wij zijn voorlopig niet aan de beurt om mee te doen aan een coalitie, maar als we gevraagd worden mee te doen dan zijn we daartoe bereid', zei Rianne Vos van de PvdA.

Tanja Haseloop van de VVD sprak woorden van gelijke strekking.

