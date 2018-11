Vragende blikken in Helpman: waar blijft de tijd?

Het uurwerk van de Van Hasselt’s klok in Helpman is verdwenen. (Foto: Lars Weernink/RTV Noord)

De Van Hasselt's klok in de stad-Groninger wijk Helpman staat er wat sip bij: het uurwerk van de klok ontbreekt. Rondom het kruispunt van de Verlengde Hereweg en de Helper Brink heeft niemand een idee wat er met de klok is gebeurd.

Ondernemers en omwonenden rondom het kruispunt laten weten dat er afgelopen zomer problemen zijn geweest met het rijksmonument, maar verder? Uiteindelijk heeft Sjoukje Kooistra, voorzitter van Wijkcomité Helpman, het verlossende antwoord.

'Het uurwerk van de klok ligt ter reparatie bij een klokkenmaker. Maar het is nog niet bekend wanneer het uurwerk weer teruggeplaatst wordt', legt ze uit.

Geschenk

De monumentale straatklok werd in 1923 geplaatst als geschenk van de Groninger J.E. Van Hasselt. Hij was eigenaar van een tricotagefabriek in Helpman en woonde schuin tegenover de plek waar de klok nu staat.