Winkelbrand in Winschoten blijkt mee te vallen (update)

De brandweer rukte vrijdagavond uit voor een brandmelding in een kledingwinkel van Miss Etam in Winschoten, maar de schade bleek uiteindelijk alleszins mee te vallen.

'In de winkel hing een penetrante rooklucht, die tussen de plafonddelen vandaan kwam', vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van een echte brand. 'De winkel heeft in elk geval geen schade opgelopen', vervolgt de woordvoerder. 'De plafondlampen worden nog even goed nagekeken, wellicht dat daar iets is misgegaan. Daarna maken we weer rechtsomkeert.'