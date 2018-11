Groninger Museum maakt er een beestenbende van

Honden, koeien, dino's, olifanten en fantasiedieren. Het Groninger Museum heeft sinds zaterdag meer weg van een dierentuin dan van een kunstinstelling. Dat komt door de expositie 'Grrrom!, een tentoonstelling met een staartje'.

Het museum laat kunst zien, afkomstig uit het depot met beelden, schilderijen en tekeningen van dieren. Julia Dijkstra mocht als samensteller van de tentoonstelling grasduinen in het omvangrijke depot van het Groninger Museum.

In het depot liggen kunstvoorwerpen, variërend van eeuwen oud tot recenter werk. 'Het was een fantastische ervaring,' zegt de oud-inwoonster van Ezinge, die als conservator in het Groninger Museum wordt opgeleid.

'We hebben eerst gekeken wat er allemaal was. Daarna zijn we met de selectie begonnen. Het was als een kind in een snoepwinkel.'

Bijzondere dwarsdoorsnede

De tentoonstelling geeft een bijzondere dwarsdoorsnede van de eigen collectie van het museum. Schilderijen, tekeningen, beelden en installaties vanaf de zestiende eeuw.

De Groninger schilder Otto Eerelman is vertegenwoordigd met een aantal hondenportretten, zoals een kop van een St. Hubertushond uit 1859. Een aantal fraaie koeien van de Haagse School zijn er eveneens te bewonderen, net als een fantasiemonster van David Linares uit 1989.

Otto Eerelman - Kop van een St. Hubertushond, ca. 1859 (Foto: Groninger Museum)



Dieren afbeelden

Als sinds de vroegste tijd beelden mensen dieren af. Denk aan de grottekeningen bij het Franse Lascaux. 'Grrrom!, een tentoonstelling met een staartje' laat zien hoe kunstenaars dat de afgelopen vier eeuwen deden.

'Dat is natuurlijk wat je met een thematische tentoonstelling kunt doen', zegt Dijkstra daarover. 'Het gaat van de zestiende eeuw tot nu. Je ziet ook een beetje de evolutie van de kunstgeschiedenis in deze tentoonstelling. Dat maakt het heel erg leuk.'



'Grrrom! een tentoonstelling met een staartje' is tot april 2019 te zien in het Groninger Museum.