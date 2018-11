'Het heeft ons veel gekost, maar nog meer gebracht'

Het VU-onderzoek Geven in Nederland concludeerde in 2015: het aantal vrijwilligers daalt. Bij voetbalclub SV Mussel daarom reden te meer om twee afzwaaiende bestuursleden in het zonnetje te zetten.

Nee, een groot afscheid hadden bestuursleden Abel Boels en Harrie Wijnholds niet verwacht. Ze keken dan ook vreemd op toen vrijdagavond oud-leden, oud-sponsoren en oud-trainers na afloop van de algemene ledenvergadering aanschoven.

En toen zelfs Harm Jan Wubs namens de KNVB de kantine aan de Slenkweg in Mussel betrad, wisten ze genoeg. Er gaat iets gebeuren.

'Verrassing'

'Dit is een volkomen verrassing', zegt Wijnholds. 'Een speldje van de KNVB, een oorkonde als erelid van SV Mussel, daar hadden we niet op gerekend.'

Boels en Wijnholds zijn sinds respectievelijk 1 augustus 1976 en 1977 lid van SV Mussel. Eind jaren '80 worden ze bestuurlijk actief.

Het is een andere tijd in het amateurvoetbal. Zo spelen Musselkanaal en Nieuw Buinen begin jaren '90 een beslissingswedstrijd voor bijna vijfduizend toeschouwers. Het gaat om een promotiewedstrijd naar de eerste klasse, op dat moment het hoogste niveau in Noord-Nederland.

Actief zijn bij een vereniging is zoveel meer dan besturen alleen Harrie Wijnholds en Abel Boels - Afzwaaiende bestuursleden SV Mussel

Van lelijk eendje tot mooie zwaan

Mussel is in die jaren een vereniging in zwaar weer. 'We zijn van het lelijke eendje in de Kanaalstreek wel uitgegroeid tot een mooie zwaan. Het was een geweldige periode om bestuurslid te zijn. Het heeft ons veel gekost, maar misschien nog wel meer gebracht', zegt Boels.

Boels, Wijnholds en huidig voorzitter Meeme Wubs groeiden in die drie decennia uit tot vrienden. Samen maken ze ook buiten de bestuurskamers het nodige mee.

Persoonlijke tegenslagen

Zowel Abel Boels als Harrie Wijnholds krijgen te maken met persoonlijke tegenslagen. Begin 2014 overlijdt de vrouw van Abel, ruim anderhalf jaar later overlijdt de vrouw van Harrie.

'Het waren hoge pieken en diepe dalen', erkent Boels. 'Er zijn fantastische vriendschappen ontstaan en we hebben elkaar soms diep in de ogen aangekeken.'

De twee willen ermee zeggen: actief zijn bij een vereniging is zoveel meer dan besturen alleen. Het is als het leven zelf, met winst en verlies.

Zwart gat?

Boels en Wijnholds blijven op de achtergrond wel betrokken bij SV Mussel. Maar de tijd voor andere dingen is er ook, nu het leven hen weer toelacht. Beiden hebben de liefde weer gevonden.

'Sinds kort heb ik een nieuwe relatie', glimlacht Wijnholds. 'Ik hoef me zeker niet te gaan vervelen.' Dat zwarte gat gaat er dan ook niet komen, bezweert Boels.

Wennen

'De eerstvolgende bestuursvergadering is op 10 december, dan zijn we er niet bij. Dat zal even wennen zijn, er zullen ook besluiten genomen worden waar we niet bij betrokken zijn. Maar goed, ook dat zal wennen op den duur.'