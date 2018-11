RTV Noord verhuist livestreams radio; oude streams onbereikbaar

Op dit moment verhuist RTV Noord alle livestreams naar een nieuw platform. Dit betekent dat de oude streams niet meer bereikbaar zijn.

Wanneer de internetradio of website waar u op probeert te luisteren verbinding probeert te maken met de oude stream, zal dit dus niet werken. De livestream via de website werkt nog wel, via onderstaande link:

https://www.rtvnoord.nl/radio



Externe partijen

We hebben ons uiterste best gedaan om de problemen te beperken, maar helaas zijn er veel externe bedrijven die onze stream aanbieden, die deze zelf moeten updaten. Dit kunnen wij niet voor hen doen.

Om dit probleem te verhelpen kunt u contact opnemen met de leverancier van uw radio, of de eigenaar van de website waar u probeert te luisteren. Zij kunnen dan de stream voor u updaten. Stuur dan de volgende URL aan hen door:

https://media.rtvnoord.nl/icecast/rtvnoord/radio

Mocht het apparaat deze mogelijkheid hebben, dan kunt u ook proberen om deze URL zelf in uw internetradio toe te voegen. Verder is de livestream gewoon te beluisteren via de website van RTV Noord.