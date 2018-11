Vlagtwedde versierd voor 'Sarah' Jacqueline

Heel Vlagtwedde mag het weten: Jacqueline is Sarah geworden'Ben ik eindelijk van mijn jeugdpuistjes af, krijg ik rimpels', staat op een poster in het dorp.

Sterker nog: de versiersels hangen op meerdere plekken in het dorp.

Telefoonboek

De zoektocht naar Jacqueline begint. In deze straat kent helaas niemand Jacqueline. De buurman die druk herfstbladeren aan het harken is, heeft geen idee en de lokale buschauffeur weet ook van niks.

Dan krijgt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer een idee: 'Marthijs, kijk eens op telefoonboek.nl'. Niet veel later heeft onliner Marthijs Veldthuis een adres te pakken. Helemaal aan de andere kant van het dorp.

Visite

En wat blijkt: Jacqueline is woensdag al 50 geworden. Toch staat de pop er nog steeds. 'Vanavond komt er nog visite, dus we laten hem nog even staan', zegt de nieuwbakken Sarah.

'Nu weet het hele dorp dat je vijftig geworden bent', zeg Niemeijer. 'Ja, dat is een idee van mijn zonen, die mogen morgen alles er weer af halen, zij weten tenslotte waar ze allemaal hangen.'