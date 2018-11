Wedstrijd Jong FC Groningen ontsierd door beenblessure (update)

Daniel Bouman wordt behandeld, nadat hij ernstig geblesseerd is geraakt. (Foto: Machiel Akkerman / RTV Noord)

De wedstrijd van Jong FC Groningen tegen koploper Noordwijk zaterdagmiddag is ontsierd door een zware blessure van Daniel Bouman. De FC-middenvelder liep een diepe vleeswond op, waardoor de wedstrijd enige tijd stil lag.

Bouman wilde uithalen, maar zijn schot werd geblokt. Daarbij liep hij de vleeswond op, die in het ziekenhuis met hechtingen werd gedicht. Verslaggever Machiel Akkerman, die samen met collega Stefan Bleeker ter plekke was, spreekt van een nare blessure.

Voortzetting

Het spel werd voortgezet terwijl Bouman nog op de grond lag. Uit de voortzetting kwam Jong FC Groningen op een 1-0 voorsprong door een goal van Thijs Thallinga.

Er was sprake van dat de wedstrijd zou worden gestaakt, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nadat de ambulance het veld had verlaten, werd de wedstrijd voortgezet.

Eerder werd gemeld dat Bouman een open botbreuk had opgelopen, dit is dus niet het geval.