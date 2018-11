Expeditie Grunnen gaat op vossenjacht

Jachtgeweren, een hele zwik honden en een aantal jagers. Per toeval komt het team van Expeditie Grunnen midden in de vossenjacht terecht.

Jager Wim Nijzing neemt presentator Ronald Niemeijer, cameraman Wijnand Klein en onliner Marthijs Veldthuis mee het veld in om een vos te schieten. Er is echter geen vos te bekennen, wél schiet er een ree voorbij, 'Die schieten we niet, het is vandaag vossendag', zegt Nijzing.

'Jaag je alleen op vossen of ook op fazanten?', vraagt onliner Marthijs. 'Voornamelijk wel, dat vind ik het leukste spelletje. Door de vossen zijn er trouwens ook niet zoveel fazanten om op te jagen', antwoordt Nijzing.

Ook in Expeditie Grunnen:

- De hele straat hangt vol, want Jaqueline is 50!

- Belgische, Duitse en Nederlandse kentekens, wat is hier te doen?

- Het is 2 graden en deze Julian rijdt in een cabrio

- Rappen op de fiets

- Een perfecte dag om herfstbladeren te ruimen

- Vogeltjes kieken

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!