Arriva wil sprinters Groningen-Zwolle overnemen: 'Meer treinen en gegarandeerd zitten'

Arriva-directeur Anne Hettinga ziet het wel zitten: de sprinters tussen Groningen en Zwolle overnemen van de NS.

Misschien krijgt hij daar ook de mogelijkheid voor. Het kabinet onderzoekt namelijk of het voldoende voordelen biedt om de stoptreinen op de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle openbaar aan te besteden.

Onderzoeken

Uit één van de eerste onderzoeken blijkt dat de huidige sprinters het al goed doen. 94 procent van de treinen rijdt op tijd en dat percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. Aan de andere kant is het lager dan het gemiddelde van de spoorlijnen die al worden aanbesteed.



Het Nederlandse spoornetwerk bestaat uit een hoofdrailnet en regionale lijnen. Het hoofdrailnet is zeker tot 2025 in handen van de NS en bevat bijna alle intercity's. De overheid besteed treinverbindingen steeds vaker openbaar aan, zodat ook andere vervoerders mee kunnen bieden. In onze provincie zijn alle regionale lijnen al overgenomen door Arriva. De Rijksoverheid wil daar verder mee experimenteren. Zo rijden in Limburg sinds eind 2016 Arriva-stoptreinen op trajecten waar NS de intercity's rijdt.



Arriva-directeur Hettinga denkt dat reizigers ervan zullen profiteren als er meer concurrentie komt op het spoor. 'De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat er, elke keer als lijnen worden aanbesteed, sprake is van een enorme stap voorwaarts voor de reiziger.'

Als er concurrentie is, worden vervoerders geprikkeld om tot de beste aanbieding te komen Anne Hettinga - Directeur Arriva

Concurrentie prikkelt

'Op het moment dat er concurrentie is, wordt iedereen geprikkeld om tot de beste aanbieding te komen', is de filosofie van Hettinga. 'Als er geen concurrentie is, voelt een zittende vervoerder niet de druk om met een optimale dienstverlening te komen.'

Hettinga verwacht tussen Groningen en Zwolle het verschil te kunnen maken door treinen meer op tijd te laten rijden en een garantie te geven op zitplaatsen.

Meer treinen

'Ook willen we met nieuwe dingen komen, zoals veel betere wifi. Anderzijds willen we meer treinen laten rijden op dit traject. Op delen van het traject kun je misschien wel zes treinen per uur laten rijden.'

Nu rijden er twee sprinters per uur tussen Groningen en Zwolle. In de spits rijden er meer treinen. Dan gaan er vier stoptreinen per uur op en neer tussen Groningen en Assen.

Arriva duurder

Of het alleen maar voordelen heeft, valt te bezien. In Limburg is Arriva op hetzelfde traject regelmatig duurder dan de NS. Een rit van Maastricht naar Roermond kost (tweede klas, vol tarief) bij NS bijvoorbeeld 8,80 euro, terwijl je bij Arriva 9,49 euro kwijt bent.

Hettinga erkent dat, maar plaatst ook een kanttekening. 'Wij hebben vastgesteld dat 97 procent van de reizigers in Limburg juist goedkoper uit is. Maar je zult het nooit voor alle reizigers goedkoper maken als het gaat om een nieuwe tarievenstructuur.'

Overigens verwacht Hettinga dat het op het traject Groningen-Zwolle niet zo ver zal komen dat Arriva andere tarieven hanteert dan NS.

Je kunt er op dit traject niet mee aankomen dat je duurder bent dan de concurrent Anne Hettinga - Directeur Arriva

'In Limburg combineren we het bus- en treinvervoer, dus die situatie is anders. Geloof me, je kunt er voor dit traject niet mee aankomen dat je duurder bent dan de concurrent. Dan win je het gewoon niet.'

Niet extra in- en uitchecken

De eventuele komst van Arriva op de spoorlijn houdt volgens Hettinga niet in dat je tussendoor opnieuw moet in- en uitchecken als je op het traject met twee verschillende vervoersmaatschappijen reist. 'We zijn met alle vervoerders in gesprek om dat probleem op te lossen en tot het verleden te laten behoren.'

Veel concurrentie

Mocht het zover komen dat de Rijksoverheid de stoptreinen echt gaat aanbesteden, dan verwacht Hettinga aardig wat concurrentie te hebben. 'Ook bijvoorbeeld Connexxion en Keolis hebben bewezen dat ze in staat zijn om op een goede manier treinen te laten rijden. Het zou mij verbazen als zij niet mee gaan doen.'

Onderscheiden

Waar Arriva zich dan op gaat onderscheiden volgens Hettinga? 'Op de prijs, kwaliteit van dienstverlening en goede, nieuwe ideeën', zegt de Arriva-directeur. Wat hij precies gaat doen, houdt Hettinga nog even geheim. 'De concurrentie leest waarschijnlijk ook mee', besluit hij lachend.

