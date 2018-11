Warming-up: Feyenoord - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

FC Groningen won de laatste twee wedstrijden van de competitie tegen Excelsior (2-4) en SC Heerenveen (2-0) en dat geeft hoop en vertrouwen, maar ook wat lucht. Want hoewel de ploeg van Danny Buijs nog steeds op de zestiende plaats staat, is de rust wel wat teruggekeerd in Groningen.

De vorm: FC Groningen

Voor het eerst dit seizoen is Groningen bezig aan een 'reeks'. De laatste twee wedstrijden werden dus gewonnen en het voetbal is een stuk beter dan de maanden daarvoor.

Dat heeft met een aantal dingen te maken. Buijs kan momenteel beschikken over de spelers die hij het liefst in de basis zet. Zo is het 'gedroomde' aanvalsduo (Mahi en Cassierra) nu al een aantal weken fit. Het systeem waarin Groningen speelt is nu duidelijk en de spelers weten waar ze aan toe zijn.

De vorm: Feyenoord

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is de laatste weken weer goed bezig. In november wonnen de Rotterdammers alle wedstrijden. De laatste wedstrijd, tegen Heracles, werd met 2-0 gewonnen, waardoor Feyenoord stevig op de derde plaats staat.

De Rotterdammers moeten het vanmiddag stellen zonder aanvoerder Robin van Persie. De spits miste ook het duel tegen Heracles en is niet op tijd fit om te spelen. Verder verloor Feyenoord nog niet in De Kuip dit seizoen. Alle thuiswedstrijden werden in winst omgezet.

Waar moeten we op letten?

Groningen heeft in Rotterdam in principe niks te verliezen. Mocht Groningen een resultaat halen dan kan dat worden bijgeschreven als een ware bonus. Wat dat betreft kan de ploeg van Danny Buijs dan ook vrijuit voetballen.

Het is vooral interessant om te zien of Groningen vanmiddag weer in staat is om plezier uit te stralen. Vooral sinds Mimoun Mahi weer fit is straalt de spelvreugde ervan af. Het is soms zo mooi om te zien hoe Mahi en Doan elkaar bijna met de ogen dicht kunnen vinden. Als dat er straks weer een aantal keren uitkomt, dan kan Groningen misschien wel verrassen.

Historie

FC Groningen en Feyenoord speelden 39 keer eerder tegen elkaar in De Kuip. Feyenoord won 27 keer, Groningen drie keer en het werd negen keer gelijk. In 2007 won Groningen voor het laatst in Rotterdam. Toen werd het maar liefst 0-4 dankzij doelpunten van Goran Lovré en Koen van de Laak.

Blessures en schorsingen

Breij, Pohl (geblesseerd) Moreira (twijfelgeval)

Opstelling FC Groningen

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Cassierra en Mahi.