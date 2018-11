Jong FC Groningen laat koploper Noordwijk ontsnappen

Jong FC Groningen heeft zaterdagavond op eigen veld een 2-1 nederlaag geleden tegen lijstaanvoerder Noordwijk. Het duel werd in de eerste helft een half uur onderbroken door een ernstige blessure van Groningen-speler Daniel Bouman.

Ambulance

De Groningers kwamen na een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt van Thijs Dallinga. In de aanloop naar deze treffer raakte Bouman geblesserd en moest met een ambulance van het veld. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij uiteindelijk een diepe vleeswond opgelopen te hebben en niet zoals eerst gevreesd een botbreuk. Hij komt voor de winterstop niet meer in actie.

Hoekstra stopt strafschop

Na de herstart kregen de gasten uit Noordwijk in de 35e minuut een makkelijk gegeven penalty. Thomas Reynaers mocht aanleggen namens de gasten, maar doelman Jan Hoekstra hield de bal met een knappe redding tegen.

Frommelgoals

Zo bleef het bij rust 1-0. In de tweede helft waren beiden ploegen in evenwicht. De gasten sloegen toe in de slotfase met twee frommelgoals. Eerst was het Tjeerd Westdijk die in de 68e minuut de gelijkmaker liet aantekenen. Vier minuten later maakte Brayen Bröcker de winnende treffer.

Gezakt

Coach Alfons Arts was niet te spreken over scheidsrechter Vos. 'Voor mij is het duidelijk dat hij niet op dit niveau hoort te fluiten,' aldus Arts. Jong FC Groningen zakt door deze nederlaag naar de achtste plaats in de derde divisie met 21 punten uit dertien wedstrijden.

