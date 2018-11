Lees terug: FC Groningen staat met lege handen na nipte nederlaag

Ritsu Doan zoekt de aanval tussen Jørgensen en Malacia in (Foto: Orange Pictures/Yannick Verhoeven)

FC Groningen heeft zondagmiddag vergeten zichzelf te belonen met minimaal een punt in De Kuip. Feyenoord won met 1-0 door een treffer in de 7e minuut van Jens Toornstra.

Er had meer ingezeten voor de gasten die onder andere via Mahi en Doan gevaarlijk werden. De Japanner schoot halverwege de eerste helft op de paal. Groningen vergat door te bijten en zo bleven de punten in Rotterdam.

Lees het wedstrijverloop terug via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis, Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi.

Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scheidsrechter: Kevin Blom

#feygro