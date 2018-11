Live: Feyenoord vs FC Groningen is begonnen: 0-0

Na de interlandperiode staat de dertiende speelronde in de eredivisie op het programma. FC Groningen gaat hierin op bezoek bij de nummer drie op de ranglijst Feyenoord. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur.

Vertrouwen

De Groningers hebben de afgelopen weken vertrouwen getankt met overwinningen tegen Excelsior (2-4) en SC Heerenveen (2-0). Coach Danny Buijs is erop gebrand deze goede serie tegen zijn oude club voort te zetten.

Kritiek

Feyenoord krijgt de nodige kritiek dit seizoen en lijkt niet in staat aan te haken bij PSV en Ajax. Ook de Rotterdammers wonnen hun voorgaande twee wedstrijden, met 5-1 thuis tegen ADO en 2-0 op bezoek bij Heracles, en zijn nog ongeslagen op eigen veld in deze competitie. Alle thuisduels werden in winst omgezet.

Verschil 13 punten

Het verschil tussen de nummer zestien FC Groningen en nummer drie Feyenoord is dertien punten. Kunnen de gasten de stijgende lijn verder doortrekken of blijft de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst toch nog enigszins aanhaken bij PSV en Ajax?

Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis, Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi.

Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scheidsrechter: Kevin Blom

#feygro