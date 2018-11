Lycurgus draait tegen Zaanstad warm voor Europees duel

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond in eigen huis eenvoudig afgerekend met Zaanstad. De wedstrijd eindigde in 3-0 voor de ploeg van coach Arjan Taaij.

De Groningers hadden alleen in de laatste set moeite met de nummer voorlaatst van de eredivisie. De ploeg uit Zaanstad won nog maar één wedstrijd dit seizoen. De setstanden in het Alfa-college Sportcentrum waren: 25-16, 25-19, 29-27.



Blessures

Chris Voth was weer enigszins inzetbaar na een blessure aan zijn pink. Hij kon alleen serveren. Auke van de Kamp bleef nog altijd aan de kant met een knieblessure.



Stand

Lycurgus blijft koploper in de eredivisie met 21 punten uit 8 wedstrijden.



CEV-Cup

Lycurgus speelt woensdag in het Zwitserse Amriswil tegen Lindaren Volley de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de CEV-Cup. De return is op dinsdag 4 december in MartiniPlaza.

